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Кремль отказался комментировать обращения Пола Уилана к Путину

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать обращения осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана к Владимиру Путину с просьбой о милосердии, указав, что существует процедура помилования.

"Существует определенная процедура помилования, связанная с решением сначала местных комиссий, региональных комиссий, центральной комиссии и т. д. Потом это уже выносится все на главу государства. Иные обращения мы не комментируем", - сказал Песков в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ранее брат Уилана Дэвид сообщил "Интерфаксу", что тот дважды обращался к президенту РФ с просьбой проявить милосердие. "Пол написал из колонии - дважды, если я правильно его понял, - президенту Путину с просьбой проявить милосердие. Ответов он не получил", - сказал Дэвид Уилан.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании - к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской колонии.

Дмитрий Песков Владимир Путин Пол Уилан США

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