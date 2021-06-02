Пол Уилан дважды писал Путину письма с просьбой проявить милосердие

Пол Уилан. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан дважды обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой проявить к нему милосердие.

"Пол написал из колонии - дважды, если я правильно его понял, - президенту Путину с просьбой проявить милосердие. Ответов он не получил", - сообщил "Интерфаксу" его брат Дэвид Уилан, отвечая на вопрос агентства.

Он не исключил, что из-за проблем с отправкой писем они могли не дойти до президента РФ.

В свою очередь, российский адвокат Уилана Владимир Жеребенков сказал "Интерфаксу", что не обладает информацией по этому вопросу, так как давно не видел своего подзащитного.

Жеребенков также сообщил агентству, что американская сторона перестала контактировать в обсуждении вопроса о выдаче Пола Уилана на родину.

"Сейчас этот вопрос вообще игнорируется, полное затишье с их стороны. Никаких действий не предпринимается. Мы более активны и проявляем инициативу обменять его на кого-то", - сказал адвокат, отвечая на вопрос агентства.

Дэвид Уилан также выразил надежду, что запланированный на 16 июня саммит сможет помочь улучшить связь между США и Россией, однако не рассчитывает, что в ходе него будет решен вопрос с освобождением его брата.

"Вопрос о несправедливости российской правовой системы по отношению к моему брату не будет решен на саммите. (...) Но наша семья надеется, что саммит может помочь улучшить связь между США и РФ. Важно, чтобы обе страны смогли найти пути для совместной работы. Мы надеемся, что саммит заложит основы, которые позволят Полу обрести свободу", - сказал Дэвид Уилан.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил американца Пола Уилана, который также имеет гражданство Ирландии, Канады и подданство Великобритании, к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Он отбывает наказание в колонии N17 в Мордовии. Вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.