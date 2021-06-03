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Министр Котяков заявил о быстром восстановлении в РФ рынка труда

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок труда восстанавливается более высокими темпами, чем ожидалось, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

"У нас хорошими темпами идет восстановление (рынка труда), даже более высокими темпами, чем мы планировали изначально", - сказал Котяков "Интерфаксу" в четверг "на полях" Петербургского международного экономического форума.

По его словам, за счет размеров страны восстановление рынка труда идет по-разному в зависимости от того или иного региона.

"Мы анализируем рынки труда каждого субъекта, и у нас уже 20 субъектов полностью восстановились на постковидном периоде. 32 субъекта уже подходят к той точке, когда их рынок труда будет полостью восстановлен", - отметил министр.

По 12 регионам у министерства "есть определенные опасения", но по ним могут быть приняты дополнительные меры по восстановлению рынка труда.

"У нас для каждого субъекта сформирована своя программа восстановления рынка труда, и по 12 субъектам мы сейчас прорабатываем дополнительные меры и может быть корректировка их индивидуальных региональных программ", - сказал Котяков.

Кроме того, отметил он, действуют дополнительные меры поддержки, которые вводились в начале года - программа повышения квалификации, субсидирование найма безработных граждан.

"Поэтому, в принципе, мы на сегодняшний день движемся в хорошем темпе", - заявил министр.

На просьбу прокомментировать предложение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) активнее задействовать труд заключенных вместо мигрантов он ответил, что сегодня "нужно говорить о восстановлении рынка труда в целом и закрытии потребностей экономики".

"Говорить о том, вместо мигрантов или не вместо мигрантов, или рассуждать на тему осужденные или нет... Я думаю, что в целом нужно говорить о ситуации на рынке труда независимо от источников формирования рабочей силы", - сказал Котяков.

"Мы на данный момент уже восстановили порядка 900 тысяч занятых. И нам ещё остаётся для целевого ориентирования - это начало 2019 года - порядка 700 тысяч", - добавил он.

Кроме того, отметил министр, пока ещё в центрах занятости порядка 1,3 млн человек стоят на учёте как безработные. Котяков сообщил, что портал "Работа в России" сгенерировал достаточно большое количество вакансий, которое позволит трудоустраивать граждан, вставших на биржу труда.

Росстат ранее в мае опубликовал предварительные данные, согласно которым общая численность безработных в России в апреле 2021 года составила 3 млн 898 тыс. человек, уменьшившись на 159 тыс. по сравнению с мартом.

Минтруд Антон Котяков

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