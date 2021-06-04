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ПМЭФ-2021

Россияне вернули почти 1 млрд руб. в рамках программы детского кэшбэка

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Родители с начала действия программы детского туристического кэшбэка приобрели для своих детей путевки в лагеря на общую сумму 2,1 млрд рублей и получили в виде возвратов на карты "Мир" почти 1 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Кампания началась 25 мая и проходит очень успешно. На поддержку кампании правительство выделило почти 10 млрд рублей, это существенная сумма, которая позволит поддержать наших родителей, которые отправляют детей на летний отдых в этом году в период с 10 мая по 20 сентября. И мы уже видим по платежной системе "Мир" транзакций на более чем 2,1 млрд рублей и почти миллиард рублей возврата нашим гражданам за недолгий срок с начала работы программы", - сказал он в интервью телеканалу НТВ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Чернышенко, побочным положительным эффектом программы станет повышение прозрачности работы детских лагерей.

"Очевидно, что это востребованная услуга, от нее побочный очень положительный эффект, что, как всегда при цифровизации, происходит сквозная прослеживаемость и повышение прозрачности всех процессов. Мы видим все детские лагеря, мы понимаем, какое количество детей и где отдыхает. Это большие данные и обратная связь. Развернуты региональные штабы, которые занимаются организацией детского отдыха, все это делается, чтобы отдых для детей был с одной стороны безопасным, а с другой доступным. Для этого созданы все условия", - добавил Чернышенко.

Распродажа путевок в детские лагеря стартовала 25 мая и должна была закончиться 31 августа (позднее ее продлили до 20 сентября). Выбрать путевку можно на сайте мирпутешествий.рф, оплатить ее можно только онлайн картой "Мир". Размер кэшбэка составляет 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку. Поехать на отдых в рамках программы дети могут с 10 мая по 20 сентября. Также кэшбэк в размере 50% получат те родители, которые приобрели путевки до старта программы. Они смогут подать заявления на сайте госуслуг начиная с 15 июня.

Дмитрий Чернышенко ПМЭФ

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