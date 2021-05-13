Правительство 13 мая выделит деньги на программу детского отдыха с кэшбэком

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительство 13 мая выделит 5 млрд рублей на программу по возврату половины стоимости путевок для детей в детский лагерь родителям на карту "Мир", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Такую программу предложил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

В правительстве рассчитывают, что этой программой до конца года смогут воспользоваться более 370 тысяч человек. Кроме того, эта программа будет способствовать развитию внутреннего туризма, а детям даст возможность отдохнуть с пользой для здоровья.

"Прошу Ростуризм совместно с министерством финансов и министерством просвещения оперативно подготовить и внести в правительство проект постановления об утверждении правил на предоставление субсидий на эти цели", - сказал премьер.

Программа возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря будет запущена до конца мая, отправить ребенка на отдых можно будет до 15 сентября, разъяснили ранее в пресс-службе Ростуризма. Там пообещали, что родители получат половину стоимости путевки на карту "Мир", но не больше 20 тысяч рублей, в течение пяти дней после покупки. Путевки в лагеря, расположенные не на юге России, будут дешевле.