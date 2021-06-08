В Ленобласти возбудили дело из-за насилия и отсутствия вожатых в детском лагере

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Ленинградской области возбудили уголовное дело после публикаций в СМИ о возможных противоправных действиях в отношении детей, отдыхающих в лагере под Приозерском, сообщает во вторник пресс-служба управления СКР по региону.

Накануне в СМИ появились публикации с жалобами родителей детей, отдыхающих в лагере "Мечта" в Приозерском районе Ленобласти, на отсутствие в нем воспитателей и вожатых. Некоторые также заявили об агрессии и насилии со стороны группы воспитанников.

По данным следствия, сотрудники детского оздоровительного лагеря ненадлежащим образом организовали услуги по детскому оздоровительному отдыху. Дело расследуется по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Сейчас в лагере работает следственно-оперативная группа. Проводятся обыски в коммерческих и государственных организациях, связанных с учреждением, изымаются документы. Проверяет информацию о нарушениях в лагере и Приозерская городская прокуратура.

Пресс-служба областного надзорного ведомства сообщает, что в ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам произошедшего и действиям ответственных должностных лиц.

Детский лагерь "Мечта" находится в 100 км от Петербурга, на Карельском перешейке, в посёлке Мичуринское Приозерского района. Согласно открытым источникам, он может принять 420 детей в возрасте от 6 до 16 лет. Организаторы обещают отдыхающим "индивидуальные и неповторимые смены", творческие мастерские, занятия с вожатыми и профессиональными педагогами.