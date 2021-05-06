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Вакцину "Спутник Лайт" разрешили производить восьми заводам

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Вакцину "Спутник Лайт" смогут производить восемь заводов в России, следует из данных реестра лекарственных средств Минздрава.

В их числе - компании "Биннофарм", "Генериум", "Р-Фарм", "Биокад", два предприятия "Лекко", "Фармстандарт-Уфимский витаминный завод", Центр им. Гамалеи.

В Центре им. Гамалеи также данные вакцины будут проходить выпускающий контроль качества.

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Согласно реестру Минздрава, "Спутник Лайт" может вводиться в гражданский оборот до 1 января следующего года.

В нем также отмечается, что срок годности вакцины - полгода, хранить ее нужно "в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18 градусов - замороженный препарат", а при температуре плюс 2-8 градусов - жидкий препарат.

Ранее Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщалось в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Спутник Лайт" - это один укол вакцины "Спутник V". В свою очередь "Спутник V" вводится двукратно, его эффективность, по предварительным данным третьей фазы клинических испытаний, опубликованных в журнале The Lancet, составила 91,6%.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" способен стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекции, и стремящихся спасти как можно больше жизней своих граждан. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что вакцина также может быть использована и внутри страны для ревакцинации.

Хроника коронавируса. Май.

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Спутник Лайт Минздрав РФ Коронавирус Центр Гамалеи

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