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Рязанская больница им. Семашко начала работу в штатном режиме

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Больница им. Н.А.Семашко в Рязани, где произошел пожар с тремя погибшими, работает в штатном режиме кроме пострадавшего от огня реанимационного отделения для больных коронавирусной инфекцией, сообщил утром в среду "Интерфаксу" источник в клинике.

"Все больные, находящиеся у нас на излечении, получают необходимую медицинскую помощь, персонал на своих рабочих местах", - отметил он.

Как сообщалось со ссылкой на МЧС, в 3:36 мск поступило сообщение о пожаре в областной клинической больнице имени Н.А.Семашко в Рязани. Пожар произошел в реанимационном отделении больницы, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Пожар потушен.

В результате ЧП три человека погибли, еще восемь пострадали, в том числе медсестра. В общей сложности из здания больницы было эвакуировано 43 человека. По предварительным данным, пожар возник из-за воспламенения электропроводки, которая не выдержала большую нагрузку от аппаратов ИВЛ.

Обстоятельства пожара выясняют следователи Следственного управления СКР по Рязанской области.

Рязань

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