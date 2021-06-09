Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - После пожара в реанимации в рязанской областной клинической больнице имени Семашко госпитализированы восемь пострадавших. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, состояние остальных семи - как средней степени тяжести, сообщили в Минздраве России.

Из горевшего здания эвакуированы и размещены в соседнем корпусе той же больницы 36 пациентов с коронавирусной инфекцией и десять сотрудников.

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко, в Рязань для оказания помощи пострадавшим направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф.

Пожар в отделении, где лежали больные COVID-19, случился глубокой ночью. Погибли три человека. В администрации больницы "Интерфаксу" уточнили, что они отравились угарным газом. Тот же собеседник добавил, что пожар начался из-за того, что проводка в больнице не выдержала нагрузки количества подключенных аппаратов ИВЛ.

Среди версий случившегося информированный источник "Интерфакса" назвал неисправность медицинского оборудования, повышенную нагрузку проводки, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем.

Источник в администрации больницы затем сказал, что в реанимации работали китайские аппараты ИВЛ, они были исправлены, но "плохо приспособлены к российским реалиям".

"В частности, на них не предусмотрены блоки защиты от перепадов напряжения и коротких замыканий в проводке. Таким образом, воспламенившаяся из-за короткого замыкания проводка спровоцировала возгорание аппарата. Сам аппарат был исправен", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело о гибели трех человек будут расследовать по статье о причинении смерти по неосторожности. Свою проверку проведет и Росздравнадзор, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.