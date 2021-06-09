Причиной пожара в горбольнице Рязани могло быть неисправное оборудование

СКР проводит проверку по факту пожара

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Причиной пожара в коронавирусной реанимации рязанской горбольницы могло стать неисправное оборудование, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Рассматриваются различные версии пожара, включая неисправное медицинское оборудование, а также системы жизнеобеспечения, проводку, не выдержавшую нагрузки", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, рассматривается версия нарушения правил пожарной безопасности, неосторожного обращения с огнем кем-то из пациентов или персонала. В свою очередь Следственное управление СК по Рязанской области проводит начало доследственную проверку по факту пожара в больнице "ОКБ им.Н.А.Семашко".

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты чтобы установить все обстоятельства происшедшего", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По последним данным, в результате пожара погибли три человека, не менее 10 пострадали.