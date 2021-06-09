Угарный газ стал причиной гибели трех человек в рязанской больнице

По уточненным данным, пожар возник из-за воспламенения электропроводки, которая не выдержала большую нагрузку от аппаратов ИВЛ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Причиной гибели людей во время пожара в коронавирусной реанимации рязанской больницы стал угарный газ, сообщили "Интерфаксу" в администрации клиники в среду утром.

"У всех погибших отравление продуктами горения", - сказал собеседник агентства. Пострадавшие также получили отравление различной степени тяжести.

По уточненным данным причиной пожара стало воспламенение проводки.

"Большая нагрузка аппаратов ИВЛ, проводка не выдержала, загорелась", - сказал он.

По последним данным, в результате пожара погибли три человека, порядка 10 пострадали. В свою очередь информированный источник "Интерфакса" сообщил, что двое из пострадавших при пожаре в больнице "ОКБ им.Н.А.Семашко" находятся в тяжелом состоянии.

По словам собеседника агентства, все пострадавшие доставлены в региональный центр медицины катастроф в Областной клинической больнице. "Двое тяжелых, остальные средней тяжести. Отмечаются ожоги и отравление угарным газом", - рассказал он.