Аппарат ИВЛ в рязанской больнице загорелся от короткого замыкания

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В больнице имени Семашко в Рязани, где три человека погибли при пожаре, аппарат ИВЛ был исправным, но не адаптированным к перепадам напряжения в сети, он загорелся от проводки после короткого замыкания, сообщили "Интерфаксу" в администрации клиники.

"Отделение реанимации было оснащено аппаратами ИВЛ китайского производства, плохо приспособленными под российские реалии. В частности, на них не предусмотрены блоки защиты от перепадов напряжения и коротких замыканий в проводке. Таким образом, воспламенившаяся из-за короткого замыкания проводка спровоцировала возгорание аппарата. Сам аппарат был исправен", - сказал собеседник агентства.

Сгоревший аппарат был выпущен в Шеньчжэне и предназначен для стационарного использования в больницах во время проведения операций для поддержания жизнедеятельности пациентов с нарушенной функцией легких.

Он был оборудован режимами ИВЛ (контролируемая и вспомогательная вентиляция, как с давлением, так и по объему), а также таким режимом вентиляции, как DualPAP (два уровня режима СРАР с поддержкой давлением PS) и функцией Sigh (моделирует особенности спонтанного дыхания, когда на фоне однотипных вдохов человек, из периодичности 2-3 раза в минуту, делает глубокий вдох).

Пожар в областной клинической больнице случился в ночь на 9 июня в отделении реанимации, где лечат пациентов с COVID-19. От отравления угарным газом погибли трое. Пострадали еще восемь человек, в том числе медсестра. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Источник "Интерфакса" говорил, что среди версий случившегося рассматривается неисправность медицинского оборудования. Источник в администрации больницы сообщил, что проводка не выдержала большой нагрузки из-за количества подключенных аппаратов ИВЛ.