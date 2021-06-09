В МЧС сочли, что персонал больницы в Рязани при пожаре действовал грамотно

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Персонал Областной клинической больницы (ОКБ) имени Семашко в Рязани, по предварительной оценке, грамотно действовал при пожаре в реанимационном отделении, сообщили "Интерфаксу" в региональном ГУ МЧС.

По словам собеседника агентства, в мае на базе этой больницы проводились занятия с персоналом, на которых отрабатывались навыки пользования первичными средствами пожаротушения и организация эвакуации больных в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

"При возникновении реального возгорания сотрудницы реанимационного отделения повели себя грамотно и в соответствие с противопожарными инструкциями - до прибытия пожарных при помощи огнетушителей пытались не дать огню разгореться, а также оперативно организовали эвакуацию больных. Причем действовать им пришлось в условиях сильного задымления помещения. К сожалению, при тушении пожара две медсестры серьезно пострадали", - сказал он.

Как сообщалось, все системы противопожарной защиты в медучреждении сработали штатно.

Пожар в больнице

Сообщение о пожаре в областной клинической больнице имени Н.А.Семашко в Рязани поступило в 3:36 утра. Возгорание возникло в реанимационном отделении, где лечатся больные с коронавирусом. Площадь пожара составила 15 кв. м. В 4:17 пожар был полностью ликвидирован.

В результате пожара три человека погибли, еще восемь пострадали. В общей сложности из здания больницы было эвакуировано 43 человека.

По предварительным данным, пожар возник из-за воспламенения электропроводки, которая не выдержала большую нагрузку от аппаратов ИВЛ.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).