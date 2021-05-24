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Мосгорсуд продлил арест бывших замов руководителя следствия МВД

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд продлил сроки ареста бывшим заместителям руководителя Следственного департамента (СД) МВД Александру Бирюкову и Александру Краковскому, а также экс-следователю по особо важным делам Александру Брянцеву, обвиняемым в злоупотреблении полномочиями.

Арест продлен до 15 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Экс-сотрудники СД МВД были арестованы в апреле 2020 года. Всем троим вменяется злоупотребление должностными полномочиями.

Фигурантов задержали в рамках уголовного дела о противоправном смягчении обвинения и меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну, дело которого находилось в производстве СД МВД.

Так, установили в Следственном комитете, летом 2019 года Бирюков и Краковский с целью получить взятку от Худояна за смягчение его участи организовали передачу его уголовного дела из главка управления МВД по Москве в СД.

После того, как дело передали в СД, расследование было поручено следователю Брянцеву. Последний, полагает СК, из личной карьерной заинтересованности по рекомендации генералов вынес незаконное постановление об отмене ареста на имущество - предполагаемых объектов хищения в деле Худояна, ходатайство о переводе бизнесмена из-под стражи под домашний арест, а также намеревался переквалифицировать его обвинение на более мягкое - мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

При этом получение взяток никому из полицейских сейчас не вменяется, а сам Худоян отрицает их передачу.

В мае 2021 года стало известно, что Генеральная прокуратура не стала утверждать обвинительное заключению по делу офицеров.

Мосгорсуд Москва МВД Александр Бирюков Александр Краковский Александр Брянцев Альберт Худоян

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