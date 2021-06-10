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Крымские депутаты предложили федеральные штрафы за иностранные слова в рекламе

Крымские депутаты предложили федеральные штрафы за иностранные слова в рекламе
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Государственный совет Крыма намерен выступить с законодательной инициативой о внесении изменений в федеральный закон "О рекламе" и Кодекс РФ об административных правонарушениях.

В пояснительной записке говорится, что предлагаемый запрет касается использования в рекламе иностранных слов и выражений, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

По мнению авторов инициативы, такие изменения необходимы для защиты русского языка от влияния иностранных заимствований.

Для нарушителей предлагается установить штрафы: на граждан - в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 10 до 20 тыс., на юрлица - от 100 до 500 тыс.

Законодательную инициативу поддержала комиссия совета законодателей по вопросам интеграции Крыма и Севастополя в правовую систему РФ, передал корреспондент "Интерфакса". После утверждения соответствующего постановления в Госсовете поправки будут направлены в правительство России и Государственную думу.

Спикер Госсовета республики Владимир Константинов пояснил, что это символическая инициатива, но ее задача - "побудить новый состав Госдумы к дискуссии и решительным мерам".

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