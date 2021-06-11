COVID-прирост в Москве впервые с 14 января превысил 5,8 тыс. случаев

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Более 5,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это максимальное значение с 14 января, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 5 853 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 5 245 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 608 человек больше, чем днем ранее. Суточное число заболевших является максимальным с 14 января, когда в городе зафиксировали 5 893 случая заражения.

За сутки коронавирус привел к смерти 60 человек. С начала пандемии скончался 20 771 москвич.

Выздоровел за сутки 3 061 пациент. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 087 975 человек.

Накануне сообщалось о 2 671 выписанном и 63 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 11 июня составляет 1 220 312.