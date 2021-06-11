Бороться с ростом COVID-заболеваемости в РФ будут с помощью лотерей и штрафов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российские власти не планируют вводить жесткие ограничения в связи с существенным ростом заболеваемости COVID-19, при этом в стране рассматривается возможность стимулирования вакцинации населения при помощи лотерей, сообщили "Интерфаксу" несколько источников во властных структурах.

Один из источников "Интерфакса" в российском правительстве связал тревожную ситуацию с заболеваемостью с "пренебрежением россиян санитарными мерами и распространением новых штаммов, в первую очередь индийского". На этом фоне темпы вакцинации от коронавируса "являются абсолютно неудовлетворительными", сказал собеседник агентства.

Другой источник "Интерфакса" отметил, что жесткие ограничительные меры и локдауны в России вводить пока не планируют. Информированный источник в мэрии Москвы заявил, что, несмотря на рост заболеваемости, локдаун в столице также вводить не будут.

По его словам, в ближайшее время в Москве расширят охват программы поощрения "Миллион призов" для сделавших прививку, когда полученный бонус в 1 тыс. рублей можно потратить в магазинах, аптеках и кафе. Источник отметил, что сейчас эта программа затрагивает москвичей старше 60 лет, но ее планируют расширить и на другие возрастные категории. Федеральный источник не исключил, что подобные проекты могут быть запущены в других регионах.

Кроме того, в Москве, как и в других субъектах федерации, усилят проверки соблюдения санитарных мер в общественных местах, предприятиях ритейла и общественного питания. "Планируем массовые рейды, предусмотренные законом штрафы за нарушения будем применять более активно", - заявил собеседник агентства.