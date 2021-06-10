Проценко заявил, что стало труднее лечить COVID из-за его вероятной мутации

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве существенно ниже 50%, отметил врач

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Коронавирус, вызывающий COVID-19, за последние полтора года мутировал, это отражается на успехах в лечении осложнений заболевания, сообщил в четверг главный врач городской клинической больницы №40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко.

"Есть ощущение, что меняется вирус, потому что проверенные методы лечения вот этого гипервоспаления или, как мы говорим, цитокиновых бурь (реакция иммунитета, которая приводит к поражению тканей организма - ИФ), в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии. Что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года изменил свое лицо, мутировал", - сказал Проценко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Он добавил, что лечить заболевание стало сложнее из-за появления пациентов, которые не реагируют на лечение выработанными за это время методами. В связи с этим Проценко призвал москвичей прививаться от COVID-19.

По словам главврача больницы в Коммунарке, в настоящее время госпитализируется большое количество пациентов пожилого возраста, людей с избыточной массой тела и сахарным диабетом.

Как сообщалось, за последние сутки в Москве выявили 5 245 случаев COVID-19. Это максимум с середины января.

По словам Проценко, популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции в столице на данный момент не достигает 50%. "Он (коллективный иммунитет) глубоко меньше 50%", - сказал врач.

Он добавил, что пользуется открытыми источниками информации, приводя эти данные. Также врач напомнил, что говорить о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу можно только при достижении 60% и более.

4 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к осени в Москве планируется вакцинировать от коронавируса еще 1 млн человек, тогда с учетом естественной иммунизации населения будет достигнут коллективный иммунитет.