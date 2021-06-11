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В России впервые с февраля выявили 12,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В России впервые с февраля выявили 12,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 12 505 случаев в 84 регионах - это максимальное значение с двадцатых чисел февраля, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

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С начала текущей недели в РФ начался постепенный подъем заболеваемости коронавирусом: в понедельник было выявлено 9 429 случаев, во вторник - 9 977, в среду - 10 407, в четверг - 11 699.

За минувшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 10 188 человек, от болезни умерли 396 пациентов.

В Москве зарегистрировали 5 853 новых случая COVID-19 за сутки -это максимум с 14 января. Умерли 60 человек, выздоровел 3 061 пациент.

Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Магаданской области (пять случаев), Ненецком АО (два), ни одного заболевшего - в Чукотском АО.

Еще 863 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 837 - в Московской области, 177 - в Нижегородской области, 158 - в Ростовской области, 153 - в Воронежской области, 130 - в Бурятии, 121 - в Свердловской области, 118 - в Иркутской области, 115 - в Крыму, 112 - в Саратовской области, 109 - в Красноярском крае, 108 - в Ленинградской области, 103 - в Новосибирской области, 100 - в Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Всего в России со 2 марта 2020 года зарегистрировано 5 млн 180 тыс. 454 случаев коронавирусной инфекции, 125 674 умерших и 4 млн 782 тыс. 183 выписанных.

Хроника коронавируса. Июнь.

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