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ФАС не выявила фактов необоснованного роста цен на удобрения

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ по итогам проверок в ряде регионов не выявила признаков необоснованного роста цен на удобрения, оснований для заморозки цен в настоящее время нет, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"В соответствии с обращениями сельхозтоваропроизводителей ФАС России проводила расследования по фактам роста в отдельных регионах России цен на минеральные удобрения и на данный момент наличия необоснованного роста цен на минеральные удобрения не установлено. В настоящее время мы не видим оснований для введения заморозки цен или иных мер жесткого регулирования", - заявили в ведомстве.

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В Минпромторге признают, что цены на удобрения растут по сравнению с прошлым годом, но их рост не превышает 5% в месяц, то есть не выходит за рамки условий, согласованных Российской ассоциацией производителей удобрений и Росагропромсоюзом в 2019 году.

"Минпромторгом совместно с Минэкономразвития разработана модель "Прогноза цен на минеральные удобрения и расчет доступности удобрений на внутреннем рынке". В случае фиксации взрывного (или необоснованного) роста цен на минеральные удобрения правительством Российской Федерации будут применены соответствующие меры реагирования", - напоминают в ведомстве.

По данным Минпромторга, с начала года российские аграрии приобрели уже 2,93 млн тонн минудобрений (в пересчете на 100% действующего вещества), что составляет 94% от заявленной Минсельхозом потребности на весеннюю посевную. Это почти на 0,5 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ФАС

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