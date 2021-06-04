В правительстве заверили, что вопрос о ценах на минудобрения под контролем

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правительство продолжит держать на контроле вопрос о ценах на минеральные удобрения, не исключает возможность пересмотра соглашений между их производителями и аграриями. Об этом заявила в пятницу журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Наша задача – эту тему (рост цен на минеральные удобрения - ИФ) не отпускать, поскольку она, действительно, является очень чувствительной для сельского хозяйства, как и рост других издержек. Все расходы аграриев в итоге ложатся на себестоимость продукции. Сдерживать цены только на полке или только у производителей сельхозпродукции или у ее переработчиков, невозможно. Нужно оценивать все затраты", - сказала Абрамченко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Поэтому для нас эта тема актуальна, мы продолжим этим заниматься, - подчеркнула вице-премьер. - Если рост был, то он должен быть обоснованный и справедливый. Если он связан с тем, что растут мировые рынки, то общая позиция должна быть в отношении всех товаров".

Накануне Минсельхоз заявил, что намерен обратиться в правительство по поводу цен на удобрения. Ведомство высказывает беспокойство в связи с их ростом с начала текущего года. Предлагало даже зафиксировать цены накануне посевной.

"Да, мы к этому снаряду подходили, когда рост цен превысил наши ожидания. Ведь мы же прогнозируем, закладываем определенные средства на компенсирующую субсидию для аграриев", - сказала Абрамченко, напомнив, что компенсирующая субсидия была введена вместо погектарной поддержки и призвана компенсировать аграриям все затраты на посевную и уборочную кампании.

Тогда ФАС доказала, что производители минеральных удобрений держат цены в пределах соглашений, заключенных с аграриями. "Но теперь нужно пересмотреть эти соглашения с тем, чтобы справедливо вели себя на рынке все. Общий должен быть подход", - считает Абрамченко.

Касаясь предложения зафиксировать цены на минудобрения по примеру ценовых соглашений на сахар и подсолнечное масло, вице-премьер заявила, что "должен быть общий поход – рыночный, который учитывает волатильность на рынке и сдерживает цены внутри страны". "Действовать так, как мы действовали по подсолнечному маслу и по сахару, по минеральным удобрениям нехорошо", - добавила она.