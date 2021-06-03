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Минсельхоз обратится в правительство из-за роста цен на минудобрения

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ намерен обратиться в правительство по поводу роста цен на минеральные удобрения. Об этом сообщает ведомство по итогам заседания оперативного штаба, которое провел первый замминистра Джамбулат Хатуов.

Необходимость этого возникла в связи с тем, что "отдельные регионы сообщили о продолжающемся росте цен на минеральные удобрения, в частности, на фосфорную группу".

Других деталей по поводу обращения ведомство не сообщает.

Вопрос о росте цен на минудобрения ведомство поднимает не первый раз. Выступая в марте на заседании правительства, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил зафиксировать цены на минудобрения на ближайшие два-три месяца. Необходимость этого шага он объяснял ростом цен на отдельные виды удобрений.

"Росстат по итогам прошлого года зафиксировал увеличение цен производителей по ряду позиций в пределах от 11 до 41%. По данным региональных органов управления АПК, средняя цена отдельных видов минеральных удобрений для аграриев с начала года выросла еще на 10-20%", - говорил министр.

Затем Минсельхоз разработал проект постановления правительства, который предусматривал заключение соглашений по ценам на минеральные удобрения.

"Для снижения и поддержания цен на минеральные удобрения министерству промышленности и торговли РФ совместно с министерством сельского хозяйства РФ заключить соглашения с хозяйствующими субъектами – производителями и поставщиками минеральных удобрений", - говорилось в документе.

Но в конце марта в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации Патрушев заявил, что министерству приходится преодолевать большое сопротивление при попытке регулирования цен на удобрения.

Минсельхоз РФ

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