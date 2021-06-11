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С 2015 г. Facebook, Google и YouTube не удалили 8,9 тыс. запрещенных в РФ материалов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Соцсети Facebook и Instagram с 2015 года не удалили более 3,7 тысячи, а Google и YouTube - более 5,2 тысячи материалов, признанных в РФ запрещенным контентом, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

По итогам проверки соблюдения российского законодательства американскими интернет-платформами и СМИ установлено, что у Facebook и Instagram с 2015 года среднее время выполнения требований по удалению запрещенной информации составляет 105 суток, у Google и YouTube - 82 дня. Согласно законодательству, такая информация должна удаляться за 24 часа.

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В сообщении ведомства также отмечается, что данные российских пользователей этих ресурсов до сих пор не локализованы в РФ, за что уже применялись штрафные санкции.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор дал Twitter, Facebook и других компаниям время до 1 июля, чтобы отчитаться о локализации данных в РФ.

Уже назначенные штрафы и угроза замедления

В отношении Facebook составлено 13 протоколов, все они уже рассмотрены судами, общая сумма штрафов за неудаление запрещенной информации составляет 43 млн руб., а за отказ локализовать данные в РФ - 4 млн рублей.

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В отношении Google за неудаление запрещенного контента составлено восемь протоколов, из которых уже рассмотрено три, а сумма наложенных штрафов составляет 6 млн руб. Кром того, напомнили в РКН, Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% вредоносного контента, за что с 2018 года компания пять раз привлекалась к административной ответственности, а общая сумма штрафов составила 9,2 млн руб. Таким образом Google пока оштрафован в РФ на 15,2 млн руб.

Также ведомство выявило 26 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов в Facebook и Instagram, а также 29 случаев в Google (YouTube).

В Роскомнадзоре подчеркнули, что в отношении интернет-платформ, не соблюдающих российское законодательство, могут быть приняты меры замедления или полного ограничения трафика.

Роскомнадзор Google YouTube Facebook Instagram

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