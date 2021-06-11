Роскомнадзор насчитал 490 остающихся в Twitter запрещенных записей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Социальная сеть Twitter, чей трафик в России замедляется с 10 марта, до сих пор не удалила 490 материалов, признанных в РФ запрещенными, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"С 2015 года площадкой не удалялись более шести тысяч запрещенных материалов. После применения мер по замедлению трафика соцсети неудаленными остаются 490 материалов", - говорится в сообщении ведомства.

В нем уточняется, что среднее время выполнения требований по удалению запрещенных материалов сократилось со 129 до восьми суток. Согласно российскому законодательству, этот срок должен составлять 24 часа.

Данные представлены по итогам проверки соблюдения российского законодательства американскими интернет-платформами и СМИ, уточнили в Роскомнадзоре.

Кроме того, Роскомнадзором выявлено 11 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, Sputnik, "РИА Новости", а также целый ряд аккаунтов российских пользователей и проектов ("Лидеры России", страница вакцины "Спутник V").

Обработка персональных данных не локализована, отметили в ведомстве. Как сообщалось, у Twitter есть время до 1 июля, чтобы отчитаться о переносе серверов с данными российских пользователей в РФ.

Всего в отношении Twitter составлено десять протоколов об административных правонарушениях. Все они рассмотрены судами, общая сумма штрафов за запрещенную информацию - 27,9 млн рублей, за несоблюдение требований о локализации данных - 4 млн рублей.

10 марта Роскомнадзор начал централизованно замедлять скорость работы Twitter в РФ на всех мобильных устройствах и на половине стационарных ПК, так как соцсеть не удаляет суицидальный, наркотический и порнографический контент.

16 марта замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил "Интерфаксу", что Twitter будет заблокирован в РФ во внесудебном порядке через месяц, если за это время не начнет исполнять требования ведомства. 5 апреля в ведомстве заявили, что дают Twitter дополнительно время и продлевают меры по замедлению его работы до 15 мая. В свою очередь представитель Twitter ранее заявил The Wall Street Journal, что компания проводит политику абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей, правилами компании запрещена пропаганда суицида и наркотиков.

17 мая в Роскомнадзоре сообщили, что Twitter удалил уже 91% запрещенного контента, в ведомстве положительно оценили усилия соцсети по удалению противоправных материалов и сняли ограничение скорости на стационарных компьютерах (в фиксированных сетях и в связанных с ними сетях Wi-Fi), оставив замедление на мобильных устройствах.