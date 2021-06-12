В Ставрополе полиция задержала стрелявшего из охолощенного автомата мужчину

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Мужчина произвел выстрелы из охолощенного оружия в Ставрополе, он задержан, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

"Мужчина задержан за стрельбу из охолощенного оружия, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram поблагодарил полицию за быструю реакцию и заявил, что "с нарушением общественного порядка никто у нас мириться не будет".

Предполагаемый стрелявший в видеообращении извинился за произведенные выстрелы из охолощенного автомата Калашникова перед всеми, кого он "мог испугать".