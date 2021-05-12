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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:23Заразились
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Доля переболевших COVID депутатов Госдумы выросла до 40%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду заявил, что новой коронавирусной инфекцией переболели 40% от общего числа парламентариев в палате.

Так он прокомментировал выступление лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, раскритиковавшего коллег без масок.

В начале весны доля депутатов, переболевших COVID-19, составляла 35%, доля сделавших прививку - 22%. Такие данные озвучивал Володин на пленарном заседании 9 марта.

Также сообщалось, что за время пандемии два парламентария из Думы умерли от COVID-19: в декабре прошлого года скончался депутат от КПРФ Валентин Шурчанов, в сентябре - депутат-коммунист Ваха Агаев.

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Вячеслав Володин Госдума Коронавирус Владимир Жириновский ЛДПР

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