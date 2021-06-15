Массовые мероприятия в Подмосковье запретили до 15 июля

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Проведение массовых мероприятий запрещено на территории Московской области до середины июля, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы также приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля", - сказал Воробьев в ходе совещания с министрами и главами муниципалитетов во вторник.

Губернатор сообщил, что в Подмосковье число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией выросло почти в два раза.

"К сожалению, мы видим достаточно резкий рост заболеваемости и госпитализаций за прошедшую неделю. Если у нас неделю назад в среднем госпитализация была 500 - 600 пациентов, то сейчас мы выходим на 800 - 900 - 950 госпитализаций в сутки", - сказал Воробьев.

Он уточнил, что возросла и нагрузка на скорую помощь, количество вызовов достигает 12 тыс. в сутки.