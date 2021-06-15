Формат выпускных вечеров в РФ будет зависеть от ситуации с COVID

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Выпускные вечера в российских школах пройдут в очном формате, если позволит ситуация с коронавирусом, но решения будут принимать сами регионы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Решения принимаются на уровне регионов, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации: если она позволит, то выпускные вечера состоятся, как и "последние звонки", в очном режиме", - сказал Кравцов журналистам во вторник.

13 июня департамент образования и науки Москвы сообщил, что отменен общегородской выпускной вечер для школьников, традиционно проходящий в парке Горького. Причиной тому стало осложнение ситуации с коронавирусом и значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников.

Отмечалось, что выпускные могут пройти в школах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, действующих в образовательных учреждениях. На входах в здание ученикам будут замерять температуру, в помещениях установят обеззараживающие воздух устройства и дозаторы с антисептиком. Кроме того, все участники мероприятия будут обязаны использовать медицинские маски.

В России за сутки было выявлено еще 14 185 случаев заражения коронавирусом. В Москве – 6 805 новых случаев COVID-19 за сутки.