В России за сутки было выявлено более 14 тыс. случаев коронавируса

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Еще 14 185 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Из них 2 124 (15,0%) выявлены активно без клинических проявлений.

С 8 июня в России наблюдается рост заболевших коронавирусом, суточные колебания находятся на уровне, превышающем 13-14 тыс., тогда как в мае было более 8-9 тыс.

Скончались за сутки 379 человек, общее число жертв COVID-19 выросло до 127 180.

Поправились и выписаны 4,81 млн пациентов, в том числе 8 597 за сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах страны. В Москве 6 805 новых случаев COVID-19 за сутки. За столицей следует Московская область, где зафиксировано 1 135 случаев, в Санкт-Петербурге - 902.

Наименьшее число выявлений зафиксировано в Ненецком АО - один, в Магаданской области - четыре. Ни одного заболевшего за сутки не было в Чукотском АО.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 236 593 случаев коронавирусной инфекции.