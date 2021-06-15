Кремль счел уместными меры стимулирования вакцинации в регионах

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают оправданными принимаемые в ряде регионов меры по стимулированию населения к проведению вакцинации от коронавируса.

"Уместно. Вы видите, что регионы разные по-разному принимают какие-то меры (стимулирования)", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.

Так он ответил на вопрос журналистов об оправданности принимаемых рядом регионов мер по стимулированию населения к вакцинации от коронавирусной инфекции.

По словам Пескова, "никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии, и, руководствуясь этим указом, реализуя свои особые полномочия, регионы принимают те меры, которые, что называется, "на земле" считают необходимыми".

Пресс-секретарь главы государства еще раз акцентировал внимание на необходимости всем понять важность вакцинации от коронавируса.

"Просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой. Это не панацея, но это единственная защита, другой не существует", - подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья запустили лотерею среди привившихся от коронавируса жителей региона, призом в лотерее станет трехкомнатная квартира в Серпухове. А столичная мэрия объявила о планах разыгрывать автомобили среди вакцинированных от COVID-19 москвичей.

В мае об аналогичных мерах поощрения для привитых объявили, в частности, власти Тольятти и Уфы.