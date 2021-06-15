Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 15.06В России 5 236 593+14 185В мире 176 268 431+307 952

Кремль счел уместными меры стимулирования вакцинации в регионах

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают оправданными принимаемые в ряде регионов меры по стимулированию населения к проведению вакцинации от коронавируса.

"Уместно. Вы видите, что регионы разные по-разному принимают какие-то меры (стимулирования)", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.

Так он ответил на вопрос журналистов об оправданности принимаемых рядом регионов мер по стимулированию населения к вакцинации от коронавирусной инфекции.

По словам Пескова, "никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии, и, руководствуясь этим указом, реализуя свои особые полномочия, регионы принимают те меры, которые, что называется, "на земле" считают необходимыми".

Пресс-секретарь главы государства еще раз акцентировал внимание на необходимости всем понять важность вакцинации от коронавируса.

"Просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой. Это не панацея, но это единственная защита, другой не существует", - подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья запустили лотерею среди привившихся от коронавируса жителей региона, призом в лотерее станет трехкомнатная квартира в Серпухове. А столичная мэрия объявила о планах разыгрывать автомобили среди вакцинированных от COVID-19 москвичей.

В мае об аналогичных мерах поощрения для привитых объявили, в частности, власти Тольятти и Уфы.

Хроника 09 января 2020 года – 15 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

В Кремле остались недовольны темпами вакцинации в РФ

В Кремле остались недовольны темпами вакцинации в РФ
Пандемия коронавируса

Массовые мероприятия в Подмосковье запретили до 15 июля

Дума приняла закон об "отвязке" прохождения техосмотра от полиса ОСАГО

Дума приняла закон об "отвязке" прохождения техосмотра от полиса ОСАГО

Умер советский космонавт Владимир Шаталов

Умер советский космонавт Владимир Шаталов
Пандемия коронавируса

В России за сутки было выявлено более 14 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки было выявлено более 14 тыс. случаев коронавируса
Пандемия коронавируса

В Думе вернули COVID-ограничения из-за роста заболеваемости в палате

В РФ предложили ужесточить правила применения шипованных шин

В РФ предложили ужесточить правила применения шипованных шин

Всего на пожаре на АГЗС в Новосибирске пострадало 34 человека

Всего на пожаре на АГЗС в Новосибирске пострадало 34 человека

Что случилось этой ночью: вторник, 15 июня

В Кемеровской области в цеху обогатительной фабрики произошел пожар

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');