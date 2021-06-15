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Врачи не смогли выяснить, был ли Тревор Рид вменяем в момент нападения на полицейских РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Повторная экспертиза студента из Техаса Тревора Рида, получившего девять лет колонии за нападение на полицейских летом 2019 года в Москве, вновь не установила, был ли он вменяем в момент совершения преступления, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

"Насколько я знаю, во второй экспертизе говорится, что врачи не могут дать четкий ответ, сознавал ли Рид свои действия в момент совершения преступления", - сказала Меркачева "Интерфаксу" во вторник.

Повторная экспертиза назначалась американцу после того как в первый раз врачи также не смогли однозначно установить, был ли он вменяем в момент совершения преступления.

Ранее Мосгорсуд назначил стационарную психолого-психиатрическую экспертизу по делу в отношении Рида. Это уже вторая такая экспертиза.

Дата, когда суд вернется к процессу, станет известна после того, как туда возвратятся материалы уголовного дела, добавили в пресс-службе.

На рассмотрении Мосгорсуда находятся апелляционные жалобы на приговор Риду.

По словам Меркачевой, в настоящий момент Рид вернулся в камеру в столичном СИЗО-5 после медчасти. "Тревора вернули в СИЗО, как выздоровевшего от коронавируса, последний тест показал отрицательный результат", - сказала она.

Дело Тревора Рида

Гражданин США Рид был осужден в июле 2020 года Головинским судом Москвы на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима за нападение на двоих полицейских в Москве. В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

В минувший понедельник, 14 июня, Рид был упомянут президентом РФ Владимиром Путиным в интервью CNN. Журналист спросил Путина о судьбах американцев Пола Уилана и Рида, которые находятся в тюрьме в России.

Путин в интервью назвал Рида "хулиганом", в ответ на ремарку журналиста, он сказал, что ничего обидного тут нет. "Тут ничего обидного, он выпил водки и начал драку", - сказал Путин.

Президент сказал, что "конечно же готов обсуждать вопрос обмена заключенными".

Тревор Рид Ева Меркачева США ОНК Москва Мосгорсуд МВД

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