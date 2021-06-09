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Осужденный в РФ американец Тревор Рид вылечился от коронавируса

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американец Тревор Рид, осужденный в РФ за нападение на полицейских в Москве, вылечился от коронавируса, сообщили в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"8 июня осужденный Тревор Рид в связи с выздоровлением был выписан из больницы МСЧ-77 (медсанчасть) ФСИН России, где ранее проходил лечение. Заболевание протекало бессимптомно", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в среду в "Интерфакс".

В ведомстве добавили, что медпомощь Риду "оказывалась в полном объеме".

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии "Интерфаксу" сообщали, что осужденный иностранец заразился коронавирусом.

Гражданин США Рид был осужден в июле 2020 года Головинским судом Москвы на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима за нападение на двоих полицейских в Москве. В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Тревор Рид США ФСИН Москва МВД Коронавирус

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