Закон о внесудебной блокировке сайтов по решению ЦБ РФ может заработать с 1 декабря

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационным технологиям и связи на заседании рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект, который позволяет с 1 декабря 2021 г. по решению ЦБ РФ проводить внесудебную блокировку мошеннических сайтов.

Документ был внесен в Госдуму в декабре 2018 г. Авторы инициативы - группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и группа сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Как пояснял Хинштейн, суть закона в том, чтобы установить порядок блокировки сайтов, которые в частности обманывают граждан по вопросам финансовых услуг, т.е. фишинговые сайты.

По словам главы комитета, в первом чтении законопроект предусматривал не совсем прозрачную систему реагирования, поэтому потребовалась его доработка.

Заместитель директора юридического департамента Банка России Андрей Борисенко пояснил, что Банк России получает как прямые полномочия на непосредственное обращение в суд с тем, чтобы заблокировать фишинговые сайты, так и механизм, позволяющий тесно взаимодействовать с Генпрокуратурой. "Ну и, соответственно, через Генеральную прокуратуру уже блокировать те сайты, которые содержат информацию о предоставлении тех услуг со стороны лиц, которые не имеют права их оказывать на территории РФ, ну и создают некую рекламу или условия, которые позволяют вовлекать людей в финансовые пирамиды", - сказал представитель ЦБ.

Согласно одобренным на комитете поправкам, председатель ЦБ и его заместители вправе направить в Генпрокуратуру уведомление о распространении в интернете противозаконной информации о возможности получения банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением средств клиентов. Также ЦБ сможет информировать прокуратуру о распространении в интернете информации, побуждающей к участию в деятельности финансовых пирамид. Одновременно с этим Роскомнадзор при поступлении информации от председателя ЦБ или его заместителей сможет блокировать доступ к этим сайтам.

Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 16 июня.