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Уволен полицейский, выложивший видео допроса стрелявшего в Казани

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции, выложивший в интернет видео допроса стрелявшего в казанской школе Ильназа Галявиева, уволен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Татарстану в четверг.

Там заявили, что 11 мая в интернет были выложены фото и видеозапись допроса в отделе казанской полиции "подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления". МВД по Татарстану провело служебную проверку, по результатам которой сотрудник, распространивший материалы, был уволен.

"Кроме того, его непосредственный руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", - уточнили в ведомстве.

11 мая 19-летний Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Были госпитализированы 24 человека. Из числа пострадавших пятерых детей и троих взрослых перевезли на лечение в Москву.

Галявиев сдался полиции и был арестован судом по обвинению в массовом убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).

В этот же день в интернете появилось видео первого допроса подозреваемого, где он ведет себя неадекватно, нецензурно ругается и называет себя богом.

Хроника 03 февраля 2014 года – 20 мая 2021 годаНападения в школах
Ильназ Галявиев Казань Татарстан МВД

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