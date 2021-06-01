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Глава Минздрава Грузии заразилась коронавирусом после прививки

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусом, самоизолировалась и продолжает работать удаленно, сообщили в пресс-службе министерства.

Те, кто с ней контактировал, также изолировались.

В конце марта Тикарадзе в прямом эфире привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca.

Всего с начала пандемии в Грузии выявили 345 196 случаев заражения COVID-19, в том числе 1233 за последние сутки. Умерли 4804 заболевших, в том числе за последние сутки - 31 человек.

Хроника 09 января 2020 года – 01 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Грузия Минздрав Екатерина Тикарадзе коронавирус AstraZeneca

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