Глава Минздрава Грузии заразилась коронавирусом после прививки

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусом, самоизолировалась и продолжает работать удаленно, сообщили в пресс-службе министерства.

Те, кто с ней контактировал, также изолировались.

В конце марта Тикарадзе в прямом эфире привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca.

Всего с начала пандемии в Грузии выявили 345 196 случаев заражения COVID-19, в том числе 1233 за последние сутки. Умерли 4804 заболевших, в том числе за последние сутки - 31 человек.