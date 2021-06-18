Заболеваемость COVID в Красноярском крае с начала июня выросла в 5 раз

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Красноярском крае с начала июня отмечается пятикратный рост числа зараженных коронавирусом, сообщила на заседании Горсовета Красноярска консультант Минздрава региона Наталья Бахарева.

По ее словам, на 1 июня в крае на амбулаторном лечении находились 1 193 больных с коронавирусом, сейчас - более 5000. Наиболее высокий уровень заболевания отмечают в центральных и западных районах края, в первую очередь в Красноярске и Ачинске. Вирус чаще всего поражает людей в возрасте от 20 до 49 лет. При этом сейчас в регионе распространен индийский штамм вируса, который является очень заразным.

Ковидный коечный фонд в крае с начала июня увеличен более чем в два раза - с 1200 до 2800. В четверг в краевом онкодиспансере вновь открылся резервный инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19, в нем работают 100 коек и шесть коек реанимации. В первый же день работы туда поступило 70 пациентов.

Также Наталья Бахарева отметила, что в медицинских учреждения региона не хватает транспорта для выезда к больным и доставки анализов.

По словам представителя Минздрава края, сейчас важно вакцинировать как можно больше жителей. Вакцинацию нужно проводить, пока заболевание не перерастет в разряд сезонных. Она отметила, что прививка не гарантирует 100-процентную защиту от заражения, но спасет от тяжелых последствий.