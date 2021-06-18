Впервые за полгода в Кузбассе за сутки выявили более 100 зараженных COVID

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Более 100 зараженных коронавирусом выявили в Кмеровской области за минувшие сутки, последний раз такие показатели фиксировались в январе, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 102 случая заражения коронавирусной инфекцией. Пять пациентов скончались. 71 пациент выздоровел", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в регионе выявлено 38 328 случаев заражения, 36 842 пациента выздоровели, скончались 768 человек.

Последний раз в Кузбассе более 100 случаев заражения COVID-19 за сутки выявляли в январе, после чего до конца апреля наблюдался спад числа ежесуточно выявляемых заболевших. В мае-июне власти Кузбасса, несмотря на вновь начавшийся рост заболеваемости, продолжали снимать введенные ранее ограничения. В числе прочего было разрешено провести всероссийские и международные форумы и мероприятия, приуроченные к 300-летию региона.