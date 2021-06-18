Аксенов пообещал поощрить плывших за ним кролем спасателей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти Крыма поощрят всех, кто помогал ликвидировать последствия потопа в Керчи, в том числе спасателей-пловцов, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Это самое малое, что могут сделать органы власти: слова благодарности сказать и отметить государственными наградами. Здесь никаких проблем не будет, поощрим всех, включая пловцов, которые Крым вчера продвигали. Молодцы МЧС, двигались уверенно, кроль был хорошим", - сказал Аксенов журналистам в пятницу.

Накануне крымский гостелеканал "Крым 24" опубликовал видео осмотра Керчи Аксеновым и другими чиновниками: они передвигается по улицам на моторной лодке, за ними кролем плывут трое человек в гидрокостюмах.

Ролик вызвал широкий резонанс в социальных сетях, было несколько версий произошедшего.

Сам Аксенов позже назвал обычной практикой сопровождение его лодки.

"В районе больницы и ряда подтопленных зданий и сооружений сотрудники МЧС сопровождают все лодки. Находятся в гидрокостюмах. Включать двигатели из-за риска повредить винт и получить травму невозможно. Поэтому это делается для всех без исключения, и я, соответственно, этим исключением не был", - сказал он в четверг журналистам.

Как сообщалось, циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки также выпала двухмесячная норма.

В Ялте две реки вышли из берегов, подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки воды сносят припаркованные машины, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы.

Въезд в город закрыт. Развернуты пункты обогрева, спасатели эвакуируют жителей и туристов с затопленных зон. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света.

На полуострове на 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. В ряде курортных регионов юга и юго-востока Крыма возможен сход селей.