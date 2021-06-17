Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:15Заразились
на 17.06В России 5 264 047+14 057В мире 177 040 182+396 349

Аксенов прокомментировал случай с людьми, плывшими за его лодкой по Керчи

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов назвал обычной практикой сопровождение его лодки, на которой он осматривал в четверг затопленные в Керчи объекты и которое вызвало широкий резонанс в соцсетях.

"В районе больницы и ряда подтопленных зданий и сооружений сотрудники МЧС сопровождают все лодки. Находятся в гидрокостюмах. Включать двигатели из-за риска повредить винт и получить травму невозможно. Поэтому это делается для всех без исключения, и я, соответственно, этим исключением не был", - сказал Аксенов журналистам.

Глава Крыма призвал прекратить паразитирование на этой теме и поблагодарил спасателей.

"Говорят, что плавают сегодня все утро. Все мужественно выполняли свои задачи. Если кто-то хотел, чтобы я час-полтора ждал гидрокостюма моего размера, то, хорошо, в следующий раз буду возить с собой", - добавил он.

Ранее крымский гостелеканал "Крым 24" опубликовал видео осмотра Керчи Аксеновым и другими чиновниками: они передвигается по улицам на моторной лодке, за ними кролем плывут трое человек в гидрокостюмах. Ролик вызвал широкий резонанс в социальных сетях.

"Эти истории между собой не связаны, просто люди попали в кадр. Аксенов на лодке МЧС осматривает больницу, параллельно рядом плывут спасатели – они вынуждены добираться вплавь до ряда объектов", - пояснил агентству советник главы Олег Крючков.

Позже в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму "Интерфаксу" заявили, что попавшие в кадр люди не имеют отношения к спасательной операции.

"Это не спасатели – ни республиканские, ни федеральной составляющей МЧС. Это гражданские лица (...), которые для чего-то приняли для себя решение сделать то, что показано на видео. Они не принимали участия в спасательной операции, эвакуация проводится исключительно профессиональными сотрудниками", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, на востоке Крыма выпало почти две месячные нормы осадков – 82 мм, подтоплены около 300 домов, введен режим ЧС. Больше всего пострадала Керчь: вышла из берегов река Мелек-Чесме, подтопило более 200 домов и больницу, центр города обесточен, во многих регионах передвигаться можно только на лодках. Спасатели эвакуируют жителей.

Порядка 40 тысяч человек остались без света после грозы с ливнями, накрывшими Крым в ночь на четверг. Режим ЧС введен во всем Крыму из-за ливня.

Дожди идут в Крыму с конца мая практически ежедневно. МЧС объявило на 17 и 18 июня очередное штормовое предупреждение. По прогнозу, дождь закончится только в пятницу, возможен град.

Крым Сергей Аксенов

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Российские бизнес-ассоциации выступили против принуждения к вакцинации

Пандемия коронавируса

Кремль заверил, что речи о тотальной обязательной вакцинации не идет

Должникам разрешили сохранять прожиточный минимум при списании негосударственных долгов

Режим ЧС введен во всем Крыму из-за ливня

Минздрав РФ обсуждает платную вакцинацию мигрантов "Спутником Лайт"

Лайнер из Москвы выкатился за пределы полосы в Симферополе из-за дождя

В РФ принят закон о "приземлении" Google и Facebook

Режим ЧС ввели на востоке Крыма из-за ливня

Режим ЧС ввели на востоке Крыма из-за ливня

В России прирост случаев COVID за сутки составил более 14 тысяч

В России прирост случаев COVID за сутки составил более 14 тысяч

Минюст зарегистрировал очередную партию "Россия будущего"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');