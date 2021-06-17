Аксенов прокомментировал случай с людьми, плывшими за его лодкой по Керчи

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов назвал обычной практикой сопровождение его лодки, на которой он осматривал в четверг затопленные в Керчи объекты и которое вызвало широкий резонанс в соцсетях.

"В районе больницы и ряда подтопленных зданий и сооружений сотрудники МЧС сопровождают все лодки. Находятся в гидрокостюмах. Включать двигатели из-за риска повредить винт и получить травму невозможно. Поэтому это делается для всех без исключения, и я, соответственно, этим исключением не был", - сказал Аксенов журналистам.

Глава Крыма призвал прекратить паразитирование на этой теме и поблагодарил спасателей.

"Говорят, что плавают сегодня все утро. Все мужественно выполняли свои задачи. Если кто-то хотел, чтобы я час-полтора ждал гидрокостюма моего размера, то, хорошо, в следующий раз буду возить с собой", - добавил он.

Ранее крымский гостелеканал "Крым 24" опубликовал видео осмотра Керчи Аксеновым и другими чиновниками: они передвигается по улицам на моторной лодке, за ними кролем плывут трое человек в гидрокостюмах. Ролик вызвал широкий резонанс в социальных сетях.

"Эти истории между собой не связаны, просто люди попали в кадр. Аксенов на лодке МЧС осматривает больницу, параллельно рядом плывут спасатели – они вынуждены добираться вплавь до ряда объектов", - пояснил агентству советник главы Олег Крючков.

Позже в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму "Интерфаксу" заявили, что попавшие в кадр люди не имеют отношения к спасательной операции.

"Это не спасатели – ни республиканские, ни федеральной составляющей МЧС. Это гражданские лица (...), которые для чего-то приняли для себя решение сделать то, что показано на видео. Они не принимали участия в спасательной операции, эвакуация проводится исключительно профессиональными сотрудниками", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, на востоке Крыма выпало почти две месячные нормы осадков – 82 мм, подтоплены около 300 домов, введен режим ЧС. Больше всего пострадала Керчь: вышла из берегов река Мелек-Чесме, подтопило более 200 домов и больницу, центр города обесточен, во многих регионах передвигаться можно только на лодках. Спасатели эвакуируют жителей.

Порядка 40 тысяч человек остались без света после грозы с ливнями, накрывшими Крым в ночь на четверг. Режим ЧС введен во всем Крыму из-за ливня.

Дожди идут в Крыму с конца мая практически ежедневно. МЧС объявило на 17 и 18 июня очередное штормовое предупреждение. По прогнозу, дождь закончится только в пятницу, возможен град.