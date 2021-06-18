Глава астраханского района арестован за злоупотребление полномочиями

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава Приволжского района Астраханской области стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай в пятницу.

"Дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Хегай.

По версии следствия, в декабре 2019 года между министерством образования и науки Астраханской области и главой района было заключено соглашение о предоставлении субсидии на создание дополнительных мест для детей в детских садах в районе.

Советом района было принято решение о покупке нежилого здания Яксатовского сельсовета. При этом управление образования, молодежной политики и спорта администрации района определено муниципальным заказчиком по покупке нежилого здания.

С 2018 года до ноября 2020 года строительная фирма ООО СК "Юг-Альянс", генеральный директор которой состоит в дружеских отношениях с главой района, построил детсад на 60 мест, не обеспеченный отоплением и горячей водой.

"Подозреваемый, зная о том, что детский сад фактически не готов, дал указание начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования ввести в эксплуатацию данный объект", - добавил Хегай.

По указанию подозреваемого начальник управления образования, молодежной политики и спорта администрации района заключил контракт на покупку этого здания в собственность у фирмы ООО СК "Юг-Альянс" за 40 млн рублей. Это было сделано, несмотря на имеющиеся нарушения.

В итоге детский сад было невозможно использовать по целевому назначению. Этот факт выявлен сотрудниками УФСБ России по Астраханской области.