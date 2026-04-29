Поиск

Госдума ждет внесения законопроекта об увеличении пошлин для мигрантов в 5-12 раз

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительство готовит ко внесению в нижнюю палату законопроект о существенном повышении налоговых пошлин для мигрантов.

"Ждем от правительства внесения законопроекта, которым предлагается повысить пошлины: в 12 раз за прием в российское гражданство - с 4200 до 50000 рублей; в восемь раз за выдачу разрешения на временное проживание - с 1920 до 15000 рублей; в пять раз за выдачу вида на жительство - с 6000 до 30000 рублей. А также существенно увеличить ряд других налоговых пошлин для мигрантов", - написал Володин в среду в своем канале в Мах.

Он отметил, что после поступления законопроекта в Госдуму он будет рассмотрен в приоритетном порядке.

"Все эти меры должны способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере", - считает председатель Госдумы.

Госдума Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

