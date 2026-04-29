Силуанов заявил о необходимости финансовой подушки на случай снижения нефтегазовых доходов

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Риски для цен на нефть из-за возможных нескоординированных действий стран-экспортеров необходимо учитывать при формировании федерального бюджета России, для этого нужно иметь трехлетний финансовый запас в Фонде национального благосостояния, полагает министр финансов Антон Силуанов.

"Наш бюджет еще на пятую часть зависит от нефтегазовых доходов. Понимаем, что это конъюнктура. Сегодня цены на нефть высокие, завтра - низкие. Нужно всегда иметь финансовую подушку на случай, если будем меньше получать доходов от нефти и газа. Мы формируем бюджет, исходя из неких принципов, бюджетных правил. Задача такая: сформировать трехлетний запас в ФНБ, чтобы мы могли прожить при низких ценах на нефть", - сказал он, выступая с лекцией на марафоне "Знание.Первые".

"Сегодня, предположим, мы слышим, что одна из стран - Арабские Эмираты - выходит из ОПЕК. Это значит, сколько она имеет производственных мощностей, столько она может добывать нефти и выбрасывать ее на рынок. Сегодня понятно, что рынок ограничен проходом через Ормузский пролив, а что будет завтра? Что будет, если страны ОПЕК будут не скоординированно проводить свою политику, а будут осуществлять производство и добычу нефти, сколько есть производственных мощностей, сколько хотят? Соответственно, цены пойдут вниз. Что будет с нашим бюджетом?" - отметил Силуанов.

Поэтому у бюджета и должна быть подушка финансовой безопасности, рассчитанная не менее чем на три года, считает министр.

Поясняя, почему был определен именно трехлетний период, он сказал, что за это время произойдет переориентация нефтедобывающих компаний на мировом рынке. "У некоторых компаний, особенно у тех, кто добывает сланцевую нефть, себестоимость добычи очень высокая - 60 и может даже более долларов за баррель. Поэтому если цены упадут, соответственно, и объемы предложения будут сокращаться на рынке, соответственно, и цены будут восстанавливаться", - сказал Силуанов.

