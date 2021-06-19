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В Тверской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий людей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Тверской области введена обязательная вакцинация против коронавируса для отдельных категорий граждан, говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора. Постановление о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям подписано главным государственным санитарным врачом по Тверской области Арнольдом Выскубовым.

Согласно сообщению, прививки стали обязательными для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, МФЦ, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов. Также прививку обязаны сделать государственные и муниципальные служащие, работники органов власти Тверской области и подведомственных им организаций.

До 18 июля 2021 года работодатель обязан обеспечить вакцинацию минимум 60% сотрудников первым компонентом вакцины, до 18 августа 2021 года - вторым компонентом вакцины. Требование не распространяется на людей, имеющих противопоказания к вакцинации.

"На протяжении последних двух недель отмечается рост числа новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди населения Тверской области. На 18 июня 2021 года суточная заболеваемость выросла на 42,3% по сравнению с 1 июня 2021 года. За последнюю неделю госпитализировано 511 человек, что на 46% больше, чем за предыдущую неделю", - приводятся в сообщении слова Выскубова.

Ранее обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели власти Москвы, Московской, Кемеровской, Сахалинской и Ленинградской областей. Обязательная вакцинация групп риска введена в Туле.

Хроника коронавируса. Июнь.

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