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Обязательная вакцинация групп риска введена в Туле

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Туле введена обязательная вакцинация групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Новый инструмент - обязательная иммунизация групп риска введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерово, и сегодня в Туле вводится, это важно. Этим инструментом при необходимости будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах", - сказала Попова на заседании ЦИК России в пятницу.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести в столице вакцинацию 60% работников ряда отраслей сферы услуг: общественного питания, общественного транспорта и такси, бытовых услуг, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики. То же требование распространяется и на Московскую область.

Тула коронавирус Роспотребнадзор

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