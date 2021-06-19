Стойка шасси загорелась у пассажирского самолета при посадке в Уфе
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет аварийно приземлился в аэропорту Уфы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Командир пассажирского боинга после приземления в аэропорту Уфы доложил о пожаре правой стойки шасси. Пожар удалось потушить аэропортовым службам", - сказал источник.
На борту находилось более 300 пассажиров. Медицинская помощь им не потребовалось.
По предварительным данным, стойка шасси загорелась из-за перегрева тормозной системы.