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Самолет с загоревшейся стойкой шасси сел в Уфе

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Боинг, летевший из Каира в Уфу, совершил посадку в Уфе, произошло возгорание стойки шасси, сообщил " Интерфаксу" и. о. транспортного уфимского прокурора Александр Морозов в субботу.

"Боинг 767 сообщением Каир-Уфа, 334 пассажира, 10 человек экипажа. При посадке воздушного судна возгорание правой стойки шасси", - сказал Морозов.

По его словам, возгорание сразу потушили, пострадавших нет. Пассажиров высадили из самолета.

Лайнер принадлежит авиакомпании "Азур-Эйр". Причина случившегося выясняется.

"Самолет садился в обычном режиме. Когда выруливал на стоянку, заметили, что загорелась стойка шасси", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, стойка шасси загорелась из-за перегрева тормозной системы.

Уфа

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