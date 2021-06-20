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Количество подтопленных домов в Крыму сократилось почти в 10 раз

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Меньше сорока домовладений остаются подтопленными в Крыму, который двое суток находился под влиянием циклона, вызвавшего ливни и сход селевых потоков, сообщает главное управление МЧС РФ по республике.

Наводнение в Крыму

"С 16 по 18 июня было подтоплено 426 придомовых территорий, из них - 365 домовладений, 18 социально значимых объектов. В настоящий момент остаются подтопленными 38 домовладений (. . .) на территории шести муниципальных образований (Керчь, Феодосия, Ялта, Ленинский, Кировский, Советский районы)", - говорится в сообщении ведомства.

Для ликвидации последствий подтоплений привлечена группировка сил и средств единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: почти 2,3 тысяч человек, около 420 единиц техники, плавсредства, мотопомпы.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти республики ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Спасатели эвакуировали почти 1,8 тысяч человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропали два человека, 24 получили травмы. Ущерб от стихии пока не подсчитан.

Ялта Крым МЧС

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