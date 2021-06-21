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Потоп в Ялте пополнил водохранилища

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Порядка 24,5 млн кубометров воды накопили водохранилища, питающие Ялту и окрестные поселки, после обрушившегося на регион циклона, при этом годовая потребность региона - 21 млн кубов, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Благодаря сложным погодным условиям нам удалось накопить 24,5 миллионов кубометров воды при годовой потребности Большой Ялты в 21 миллион. Хоть один позитив от сложной ситуации", - сказала Павленко в видео, размещенном на ее страницах в соцсетях в воскресенье вечером.

Наводнение в Крыму

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, начались перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 43 получили травмы, без вести пропала женщина. Ущерб от стихии пока не подсчитан.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021 года.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получали воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности. Ялта на время курортного сезона - 2021 отменила график, не исключала, что вернется к графикам в октябре. Симферополь за счет использования воды из скважин перестал отключать воду днем и вернул горячее водоснабжение после восьмимесячного перерыва. Проблемы остаются в Алуште, там вода подается пять часов в сутки.

Правительство РФ осенью прошлого года разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий. Среди них - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Правительство РФ весной 2021-го добавило еще более 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.

Ялта Крым Янина Павленко

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