Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:24Заразились
на 20.06В России 5 316 826+17 611В мире 178 433 920+246 201

Власти Хакасии не исключили введения обязательной вакцинации от COVID

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости COVID-19 в Хакасии может привести к введению обязательной вакцинации и новым ограничениям, сообщает пресс-служба правительства республики в понедельник.

"Регионы один за другим, по решению Роспотребнадзора, вводят у себя обязательную вакцинацию против коронавируса. По такому пути пошли уже около 10 субъектов страны. Не исключено, что такая мера может быть введена и в Хакасии", - говорится в пресс-релизе.

В РоссииВ Тверской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп гражданЧитать подробнее

Кроме того, сообщается, что в республике фиксируются многочисленные нарушения, "установленные санитарно-эпидемиологические нормы, правила и требования не соблюдаются повсеместно".

"На этой неделе мобильные группы продолжат усиленные проверки. Исходя из позиции регионального управления Роспотребнадзора, если динамика по числу нарушений не изменится в лучшую сторону, оперштаб будет вынужден ввести ограничения по работе организаций общепита, спортивных клубов и развлекательных заведений", - подчеркивает пресс-служба.

По данным эпидемиологов, на минувшей неделе в Хакасии было зафиксировано 415 случаев COVID-19, что на 49% выше, чем неделей ранее.

Всего с начала текущего года в Хакасии подтверждено 6 456 случаев коронавируса, выздоровели 5 709 человек, умерли - 203. Данные за всю историю наблюдений власти республики не раскрывают.

Хроника 09 января 2020 года – 21 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Хакасия Коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 июня

Крым выделил первый транш в 58 млн руб. на помощь пострадавшим в Ялте

Крым выделил первый транш в 58 млн руб. на помощь пострадавшим в Ялте

Один из числившихся пропавшим после подтопления в Ялте найден живым

Пандемия коронавируса

Число зараженных коронавирусом детей в "Артеке" увеличилось до 12

Число зараженных коронавирусом детей в "Артеке" увеличилось до 12

Что произошло за день: воскресенье, 20 июня

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Захарова предупредила США об ответе в случае новых санкций в отношении РФ

Большинство пляжей Ялты расчистили от мусора после подтопления

Большинство пляжей Ялты расчистили от мусора после подтопления

Путин на встрече с депутатами подведет итоги работы Госдумы за 5 лет

Число обратившихся к врачам в Ялте после подтопления увеличилось до 40

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');