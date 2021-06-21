Власти Хакасии не исключили введения обязательной вакцинации от COVID

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости COVID-19 в Хакасии может привести к введению обязательной вакцинации и новым ограничениям, сообщает пресс-служба правительства республики в понедельник.

"Регионы один за другим, по решению Роспотребнадзора, вводят у себя обязательную вакцинацию против коронавируса. По такому пути пошли уже около 10 субъектов страны. Не исключено, что такая мера может быть введена и в Хакасии", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, сообщается, что в республике фиксируются многочисленные нарушения, "установленные санитарно-эпидемиологические нормы, правила и требования не соблюдаются повсеместно".

"На этой неделе мобильные группы продолжат усиленные проверки. Исходя из позиции регионального управления Роспотребнадзора, если динамика по числу нарушений не изменится в лучшую сторону, оперштаб будет вынужден ввести ограничения по работе организаций общепита, спортивных клубов и развлекательных заведений", - подчеркивает пресс-служба.

По данным эпидемиологов, на минувшей неделе в Хакасии было зафиксировано 415 случаев COVID-19, что на 49% выше, чем неделей ранее.

Всего с начала текущего года в Хакасии подтверждено 6 456 случаев коронавируса, выздоровели 5 709 человек, умерли - 203. Данные за всю историю наблюдений власти республики не раскрывают.