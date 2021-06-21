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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:11Заразились
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В Краснодаре непривитых чиновников, заразившихся COVID, лишат премий

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился лишать премий и дополнительных надбавок сотрудников администрации города и муниципальных учреждений, которые не привились от коронавируса, но заразились инфекцией.

"Давайте для себя определим следующее. Если у сотрудника администрации выявляется факт заболевания коронавирусной инфекцией, если будет установлено, что этот сотрудник не прививался, значит, данный сотрудник будет лишен любых премий, надбавок до конца этого года. Будет работать за голый оклад", - заявил Первышов в понедельник в ходе общегородской планерки.

При этом мэр подчеркнул, что в Краснодаре не вводится обязательная вакцинация работников социальной и бюджетной сферы.

"Мы видим, как осложняется ситуация в Москве. Вакцина сегодня доступна, и на сегодняшний день можно спокойно прививаться", - сказал Первышов.

На текущий момент в Краснодаре развернуты шесть мобильных пунктов вакцинации, без выходных работают кабинеты вакцинации во всех городских поликлиниках, кроме этого действуют мобильные сестринские бригады, которые прививают маломобильных граждан или выезжают в организации.

Первый компонент вакцины в краевой столице получили 133 тыс. человек. Полностью привиты около 108 тыс. человек.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 21 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Краснодар Евгений Первышов Коронавирус

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